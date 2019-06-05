Банк "Открытие" и "Опора России" заключили соглашение о развитии и поддержке МСП

На Петербургском международном экономическом форуме президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и президент "Олоры России" Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ, - совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг. Стороны будут реализовывать совместные информационно-аналитические, научно-просветительские и образовательные программы, проводить различные общественно значимые акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах России.

"Сотрудничество с "Оорой России" - это важный для нас шаг, так как организация объединяет около 400 тысяч предпринимателей, которые создают более пяти миллионов рабочих мест. Также "Опора России" поддерживает молодежное и женское предпринимательство, которые являются для нас одним из приоритетных сегментов. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество", - заявил президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Именно такой финансовый институт, как "Открытие", является надежным, долгосрочным и стратегическим партнером. Мы уверены, что подписанное сегодня Соглашение не только закрепит двустороннее сотрудничество, но и придаст ему новый импульс. Одним из его направлений, безусловно, должны стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки", - прокомментировал президент "Опоры России" Александр Калинин.