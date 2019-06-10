"Другой Телеком" строит цифровой город

Компания "Другой Телеком" начала работы по проекту "Умный город" во второй половине 2018 года с участия сессиях ТПП Тольятти, посвященных развитию проекта в городе. В ходе сессий были выработаны предложения по базовому наполнению умных городов РФ, которые впоследствии вылились стандарт "Умный город" с базовыми и дополнительными требованиями, утвержденными Минстроем РФ.

"Другой Телеком" сегодня запустил в Тольятти зоны бесплатного Wi-Fi с авторизацией согласно действующему законодательству, на базе собственного ПО "Другой Wi-Fi" в парках Центрального и Комсомольского районов. В июне аналогичные зоны появятся в парке Победы и парковом комплексе им. К.Г. Сахарова. В День города компания обеспечила публичный Wi-Fi в новом парке 32 квартала. В течение лета эта услуга появится в нескольких скверах города.

Компания является лидером группы "Умная экономика", создающей современный остановочный павильон, базовое наполнение которого предусматривает систему передачи экстренного вызова оперативных служб (кнопка 112), зарядное устройство для мобильных гаджетов, точку публичного Wi-Fi на базе собственного ПО "Другой Wi-Fi", систему видеонаблюдения, информационное табло с временем прибытия транспорта, интеллектуальное табло с маршрутами и периодичностью движения транспорта, информационное табло с афишами мероприятий и рекламными предложениями и даже теплую лавочку в холодный период.

Однако по мнению компании, самое очевидное из направлений работы для оператора широкополосного доступа в Интернет в проекте "Умный город" — это ЖКХ. "Нами согласованы несколько домов по которым мы, также являясь лидером группы компаний, проводим работы по определению объема цифровизации, к которому готовы жильцы с одной стороны и в котором уже заинтересованы ТСЖ и УК", — говорят в компании. Один многоквартирный дом они планируют сделать "умным" под ключ. Он будет осуществлять дистанционный сбор показаний с приборов учета, обеспечивать умное освещение, в нем установят систему видеонаблюдения, информационное табло в холле, датчики проникновения в служебные и технические помещения, IP-домофон, систему вентиляции, пожарную сигнализацию с прямым выходом на 112, датчики температуры, влажности, протечки, автополив, шлагбаум и т. д. И у каждого жителя будет возможность создать личный кабинет.

Цифровой мир развивается и постоянно подгружается простыми для понимания, но сложными в исполнении инфраструктурными нишами, которые и планирует занять "Другой Телеком": "Мы готовы предоставить инфраструктуру связи для всех — физических и юридических лиц, для жителей частных и многоквартирных домов, для ТСЖ и УК, для города и горожан. И ожидаем, что на базе современной и надежной инфраструктуры в городе появятся современные и надежные цифровые услуги, делающие жизнь каждого из нас немного проще и лучше".