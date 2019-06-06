Сотрудники ННК получили региональные награды

В рамках празднования Дня химика в губернии чествовали лучших представителей профессии. Среди награжденных высокими региональными наградами - сразу несколько сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании.

Заслуженный наставник

Почетным знаком губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве" награждена начальник испытательного центра управления контроля качества Новокуйбышевской нефтехимической компании Людмила Лучина.

Людмила Юрьевна получила почетный знак одной из первых в регионе и стала первой жительницей Новокуйбышевска, удостоенной этой награды.

Она трудится в нефтехимической отрасли более 30 лет. Опытный и грамотный специалист, она владеет всеми видами контроля качества выпускаемой продукции, а также сырья, поступающего на предприятие. На своей должности ей требуется контролировать соответствие продукции всем техническим требованиям.

Людмила Юрьевна в совершенстве владеет лабораторными методами контроля, включая хроматографические исследования с применением современного оборудования. Это обязывает постоянно учиться новому, ведь именно передовой опыт помогает совершенствовать политику предприятия в области качества продукции. В 2018 году испытательный центр под руководством Людмилы Лучиной успешно прошел процедуру подтверждения компетентности.

Стремление простым, доступным языком рассказать молодому поколению о тонкостях сложных производственных моментов, поделиться своим опытом и знаниями привело к тому, что она стала наставницей. За годы трудовой деятельности Людмила Юрьевна подготовила 130 грамотных специалистов в области лабораторного анализа и контроля качества химического производства, и тем не менее высокая оценка ее деятельности стала для нее приятной неожиданностью.

"Наставничество - это вклад в будущие поколения специалистов. Хочется, чтобы молодежь, которая приходит к нам на предприятие, не только получала знания и навыки, но и продолжала профессиональное развитие на нашем заводе. Я очень благодарна губернатору Самарской области, руководству нашего предприятия за столь высокую оценку моей работы".

В режиме постоянного развития

Почетной грамотой губернатора Самарской области награжден начальник производства МТАЭ и бензола Владимир Кутырев. В Новокуйбышевской нефтехимической компании Владимир Иванович работает с 2014 года, а общий стаж в отрасли составляет более 35 лет. В зону его ответственности входит оперативно-технологическое, хозяйственное и административное управление производством. "Меня как технолога нефтехимия привлекает своей сложностью, необходимостью учитывать множество нюансов, влияющих на ход технологического процесса, - рассказывает Владимир Иванович. - Чтобы успешно решать производственные задачи, нужно постоянно совершенствовать свои знания".

В профессиональной копилке Владимира Ивановича - 11 рационализаторских предложений, направленных на экономию ресурсов и материалов, улучшение условий труда. Он передает свой опыт молодым рабочим, специалистам, часто его предложения бывают полезны руководителям цехов производства.

Также в рамках празднования профессионального праздника почетные грамоты и благодарственные письма министерства промышленности и торговли Самарской области получили еще девять сотрудников предприятия.