Альфа-Банк запустил онлайн-сервис "Светофор" для проверки рисков по 115-ФЗ

Альфа-Банк запустил сервис "Светофор" (онлайн-индикаторы рисков). Корпоративные клиенты банка могут в наглядной форме оценить риски своих операций с точки зрения требований законодательства.

Оценка осуществляется по пяти критериям:

доля налоговых платежей,

соотношение операций с НДС и без НДС,

объемы снятия наличных,

объемы переводов на счета физических лиц,

размер остатка по счету.

О результате проверки, а также о выявленных признаках нарушений клиенту просигнализируют цветовые индикаторы уровня риска.

Зеленый свет - "риски по критериям отсутствуют", желтый - "обратите внимание на следующие признаки", красный - "высокий риск нарушения требований закона".

Одновременно с сигналами "светофора" клиент получает краткие разъяснения: какие требования закона действуют в отношении той или иной категории операций, каковы признаки нарушения и как минимизировать риски.

Сервис "Светофор" предоставляется в новой версии интернет-банка для корпоративных клиентов. Он обеспечивает автоматический мониторинг операций компании, позволяя в комплексе оценить соответствие деятельности бизнеса требованиям регулятора, и в случае высокого уровня рисков заблаговременно, не дожидаясь применения ограничений, скорректировать показатели до приемлемого уровня ("зеленого сигнала").

"В последние годы происходит много законодательных изменений, направленных на усиление налогового и финансового контроля. Обратная связь от клиентов МСБ показывает, что они недостаточно четко представляют требования закона и регулятора Банка России. Это приводит к тому, что зачастую добросовестные компании проводят сомнительные с точки зрения регулятора операции, подвергая рискам свой бизнес и репутацию.

Сервис наглядно и доступно объясняет требования регулятора, защищая бизнес добросовестных клиентов и сохраняя их лояльность", - комментирует руководитель блока "Малый бизнес" Альфа-Банка Денис Осин.

Стоимость услуги зависит от выбранного тарифа и составит не более 240 рублей в месяц.

Более трети клиентов, протестировавших услугу, изъявили желание приобрести подписку на сервис. Причем наибольшее стремление контролировать свои риски проявляют компании, работающие в высоко конкурентных сегментах рынка, активно ведущие бизнес и пользующиеся различными банковскими продуктами, что свидетельствует об умении управлять своими финансами.

Также в интернет-банке корпоративным клиентам банка бесплатно доступен калькулятор, позволяющий рассчитать уровень риска операций и ознакомиться с требованиями законодательства для исключения нарушений.