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ВТБ и Корпорация "КОШЕЛЕВ" расширяют сотрудничество

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор ООО "Корпорация "КОШЕЛЕВ" Владимир Кошелев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в развитии финансирования жилищного строительства и иных инвестиционных проектов компании.

Среди новых совместных направлений работы - финансирование возведения малоэтажных жилых домов в городе Калуге. ВТБ планирует принять участие в реализации большого проекта комплексного развития территории, возведение которого ведется с 2012 года. Общая площадь застройки составляет 120 га. На сегодня в рамках проекта уже сдано в эксплуатацию свыше 260 тысяч квадратных метров (или около 10 тысяч квартир), микрорайон рассчитан на 25 тысяч жителей.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: "Подписание соглашения о сотрудничестве - очередной шаг в развитии нашей совместной работы. Новое финансирование со стороны ВТБ будет осуществляться с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Общая сумма предоставленных кредитных средств составит 1,74 млрд рублей. Мы готовы поддерживать проекты стабильных застройщиков, обладающих значительным опытом работы на рынке и надежной репутацией".

"ВТБ в Самарской области сотрудничает с нашей компанией с начала 2017 года. За это время мы совместно реализовали знаковые проекты в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году - это строительство двух гостиниц класса люкс в Самаре и Саранске. Мы рады расширению нашего взаимодействия в области финансирования жилых проектов", - прокомментировал генеральный директор ООО "Корпорация "КОШЕЛЕВ" Владимир Кошелев.

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