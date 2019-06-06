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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Пожарные приехали в школу №12 из-за сработавшей сигнализации

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, во второй половине дня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в школе №12 на ул. Красноармейской, 93а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные по тревоге выехали к зданию учебного заведения, но при проверке выяснилось, что срабатывание сигнализации оказалось ложным.

Поскольку угрозы для людей не было, представители чрезвычайных структур разъехались по местам службы.

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