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Общество

На перекрестке улиц Солнечной и Губанова изменили режим светофоров

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На перекрестке улиц Солнечной и Губанова изменили режим работы светофоров, сообщает департамент транспорта Самары.

Теперь "левоповоротное движение с ул. Солнечной на ул. Губанова и Седьмую просеку осуществляется в отдельной фазе, когда движение по всем другим улицам отсутствует", - пояснили в ведомстве.

Напомним, на пересечении этих улиц 4 июня столкнулись Aston Martin и Toyota RAV 4. После этого последняя выехала на тротуар и сбила 43-летнюю женщину и трехлетнего мальчика. Женщина скончалась.

Кроме того, сообщалось, что на радиусах перекрестка установят пешеходные ограничения. Эти работы должны выполнить, ориентировочно, в течение следующей недели.

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