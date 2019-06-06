На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Венгрией

В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума официальная делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела встречу с министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Республикой. Документ предполагает развитие международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и других сферах.

"Я уверен, что соглашение, которое мы подписали, будет способствовать развитию внешнеэкономических, гуманитарных и образовательных связей, будет создавать новые импульсы для научных изысканий, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - У нас есть успешный опыт сотрудничества. Внешнеторговый оборот ежегодно увеличивается. Вместе с тем мы понимаем, что сегодня потенциал этого сотрудничества реализован не полностью".

Самарская область и Венгрия будут развивать инвестиционную и инновационную деятельность, способствовать открытию представительств организаций и дочерних компаний на территории региона и Республики, обеспечивать подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей производства, обмениваться информацией в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, культурной и иных областях, а также сотрудничать в сфере маркетинга, консультативных и экспертных услуг. Кроме того, стороны договорились об укреплении сотрудничества в области спорта и поддержке малого и среднего бизнеса.

Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что недавно с рабочим визитом в республику приезжал Президент РФ Владимир Путин. По итогам визита было подписано соглашение межрегиональном сотрудничестве между Россией и Венгрией. Соглашение между Самарской областью и Венгрией является прямым продолжением той работы, которую запустили главы двух стран.

"Сотрудничество для нас является очень важным, поскольку самое современное развитие машиностроения осуществляется в России и именно в Самарской области, и главным источником, "позвоночником" экономики служит также эта отрасль промышленности. Наряду с этим, различные предприятия, занятые в области сельского хозяйства и обработки пищевой промышленности, также достигли значительного успеха в Самарской области, и мы надеемся, что подписанное соглашение увеличит эти возможности сотрудничества в дальнейшем", - подчеркнул Петер Сийярто.

Аграрный сектор, а именно молочное животноводство, строительство молочных ферм и заводов по производству семян, вызывают особый интерес. Опыт других регионов показывает, что в этих направлениях российско-венгерские проекты развиваются успешно.

Представители самарской и венгерской делегаций также обсудили сотрудничество в области медицины и фармацевтики. Особенно перспективным видится направление развития медицинского туризма - термальные источники.

Самарские медики также готовы к взаимодействию по развитию цифровой медицины, виртуальных технологий, высокопроизводительных вычислений, разработок в области нейроинтерфейсов на базе Центра прорывных исследований СамГМУ.

Технопарк вуза предполагает совместно разрабатывать, создавать и запускать в производство инновационные медицинские изделия, диагностические микрочипы и приборы на основе микротехнологий.

Сотрудничество и обмен опытом будут полезны региону в рамках внедрения технологий "бережливого производства" в учреждениях здравоохранения.

Высшее образование и культура также являются областями, где возможно плодотворное взаимодействие. Так, правительство Венгрии ежегодно предоставляет 200 стипендий для обучения в Венгрии студентам из России.

На текущий год также намечен старт совместного проекта Самарского национального исследовательского университета им. С.П.Королева и Католического университета Будапешта "Древние мадьяры в Среднем Поволжье". Первая совместная археологическая экспедиция в Самарской области ожидается в июле этого года. Цель раскопок - изучение раннемадьярских стоянок на территории Среднего Поволжья. Эти изыскания, направленные на выявление общих исторических событий, также могут стать хорошей базой для дальнейшего развития дружеских взаимоотношений с венгерскими партнерами.