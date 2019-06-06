Магнитогорский меткомбинат построит в Тольятти логистический центр

В Особой экономической зоне "Тольятти" будет построен производственно-логистический центр. Соответствующее соглашение подписали 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и Магнитогорский металлургический комбинат.

Участие в церемонии приняли губернатор Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. т металлопродукции. Открытие центра позволит удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках проката ПАО "ММК".

"Я очень рад, что наше сотрудничество, которое зародилось год назад, сегодня получило форму соглашения, - отметил Дмитрий Азаров. - Уверен, что проект по созданию логистического центра на территории Самарской области станет успешным как для Магнитогорского металлургического комбината, так и для региона".

По мнению главы региона, строительство логистического центра даст импульс для развития автомобильной промышленности и ряда других предприятий, создания новых рабочих мест. Кроме того, большое внимание будет уделено вопросам модернизации транспортной инфраструктуры региона. "Уверен, наш совместный проект будет успешно реализован", - обратился Дмитрий Азаров со словами благодарности к руководству металлургического комбината.

"Самарская область - давний и надежный партнер Магнитки. Современный, инновационный металлопрокат ММК высоко востребован местной автомобилестроительной отраслью, которая составляет одну из основ российского машиностроения. Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества", - заявил Виктор Рашников.

Павел Шиляев отметил, что реализация проекта в Тольятти является "ключевым и важнейшим шагом в развитии взаимоотношений, в частности, между ММК и АвтоВАЗом. "Это еще один сервис для автомобилистов, который позволяет сокращать сроки, оперативно доставляя машины. Конечно, это и развитие нашей логистической цепи в Приволжском федеральном округе", - подчеркнул гендиректор компании.