Национальное конгресс-бюро поможет привлечь в Самарскую область новых инвесторов

В четверг, 6 июня, в рамках ПМЭФ и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и НКБ.

Национальное конгресс-бюро создано в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч с целью формирования имиджа России как страны с благоприятным климатом для инвестиций и развития бизнеса.

В течение полутора лет при активной поддержке НКБ в Россию были привлечены 6 международных мероприятий, которые состоятся в ближайшие четыре года, а общий экономический эффект от проведения которых превысит 5 млрд рублей.

С момента основания Национального конгресс-бюро Россия под брендом RUSSIA OPEN TO THE WORLD была представлена на пяти крупнейших международных отраслевых выставках, таких как, IBTM World 2017 и 2018 в Барселоне, IMEX 2018 и 2019 во Франкфурте и IBTM China 2018 в Пекине.

Алексей Калачев, говоря о значении подписанного соглашения, отметил: "Считаю, что оно придаст новый импульс для развития многих актуальных отраслей экономики Самарской области и, конечно же, привлечет потенциальных инвесторов, что будет способствовать в целом экономическому и социальному развитию. Потому надеюсь на плодотворную работу в ближайшие годы".

"Благодаря соглашению с Национальным конгресс-бюро мы получаем возможность привлекать на территорию региона дополнительные мероприятия, которые позволят загрузить наши гостиницы, создать дополнительные условия для взаимодействия с бизнесом, привлечь инвесторов и продолжать открывать Самарскую область для бизнесменов, партнеров со всего мира. Поэтому я уверен, что исполнение этого соглашения будет очень выгодно для региона, позволит поднять наши позиции на мировой арене еще более высоко", - отметил Виктор Кудряшов.