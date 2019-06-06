16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МЧС: на тольяттинской свалке нет превышения уровня радиации Студент СамГТУ выиграл архитектурный конкурс с проектом "Безымянлаг" День защиты детей прошел при поддержке Страховой компании "Югория" в Самаре Из-за "ВолгаФеста" ограничат движение на ул. Максима Горького Закрытые в прошлом году участки улиц Молодогвардейской и Комсомольской не откроют до августа

Общество

"Самарский Стройфарфор" развивает детский футбол

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 130
Версия для печати

На стадионе "Волжские Зори" завершился VI детский турнир по мини-футболу на кубок завода "Самарский Стройфарфор". Турнир по праву можно назвать областным, ведь участвуют в нем ребята не только из Самары и Волжского района, но и из Кинельского, Красноармейского, Сергиевского, Нефтегорского районов.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Всего на турнир приехало более 160 ребят, увлеченных футболом. "На мой взгляд, важно поддерживать именно детский футбол, тогда действительно у кого-то из ребят появится возможность профессионально вырасти, - считает Ярослав Бахмуров, соучредитель завода "Самарский Стройфарфор".

По результатам двух дней соревнований путевку в финал получили команды из Новосемейкино и Сергиевска. Ребята показали зрелищную игру, но решающий матч завершился вничью, поэтому победитель определился после серии пенальти, и им стала команда из Новосемейкино. Ребята получили от организаторов и партнеров замечательные призы: сертификат на экскурсию по Самаре с посещением музея футбола и стадиона "Самара Арена", а также приглашение на домашнюю игру с участием ФК "Крылья Советов" в сезоне 2019-2020.

Второе и третье места, соответственно, у команд из Сергиевска и Подъем-Михайловки. У ребят хорошие перспективы, а главное, есть огромное желание победить. Так, капитан Сергиевской команды Максим Евдокимов футболом занимается с первого класса, он сам выбрал этот вид спорта, и стремление добиться успехов у него с каждым годом только растет. История команды из Подъем-Михайловки другая. "Мы участвуем в турнире все шесть лет его проведения и впервые попали в тройку сильнейших. Турнир отличный, организация на высоком уровне, и дети очень рады. Вообще, они у нас хоккеисты. Просто летом нет возможности тренироваться на льду, поэтому играем в футбол", - признался Беслан Гилхаев, тренер команды.

Таких турниров, какой проводит "Самарский Стройфарфор", в губернии - единицы, поэтому ребята с удовольствием участвуют в нем . "Сейчас мало подобных турниров и мало предприятий, которые могут организовать мероприятия такого масштаба и уровня. Мы приглашаем на турнир детей из других районов и надеемся, что они станут продвигать нашу идею, и детских спортивных мероприятий будет больше", - сказал Николай Курсов, исполнительный директор "Самарского Стройфарфора".

Футбольный праздник "Самарского Стройфарфора" расширяет не только географию участников, но и число партнеров, готовых поддержать детский спорт. В этом году партнерами мероприятия выступили Сбербанк России, банк ВТБ, Россельхозбанк и ФК "Крылья Советов".

Гид потребителя

Фото на сайте

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30