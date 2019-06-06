"Самарский Стройфарфор" развивает детский футбол

На стадионе "Волжские Зори" завершился VI детский турнир по мини-футболу на кубок завода "Самарский Стройфарфор". Турнир по праву можно назвать областным, ведь участвуют в нем ребята не только из Самары и Волжского района, но и из Кинельского, Красноармейского, Сергиевского, Нефтегорского районов.

Всего на турнир приехало более 160 ребят, увлеченных футболом. "На мой взгляд, важно поддерживать именно детский футбол, тогда действительно у кого-то из ребят появится возможность профессионально вырасти, - считает Ярослав Бахмуров, соучредитель завода "Самарский Стройфарфор".

По результатам двух дней соревнований путевку в финал получили команды из Новосемейкино и Сергиевска. Ребята показали зрелищную игру, но решающий матч завершился вничью, поэтому победитель определился после серии пенальти, и им стала команда из Новосемейкино. Ребята получили от организаторов и партнеров замечательные призы: сертификат на экскурсию по Самаре с посещением музея футбола и стадиона "Самара Арена", а также приглашение на домашнюю игру с участием ФК "Крылья Советов" в сезоне 2019-2020.

Второе и третье места, соответственно, у команд из Сергиевска и Подъем-Михайловки. У ребят хорошие перспективы, а главное, есть огромное желание победить. Так, капитан Сергиевской команды Максим Евдокимов футболом занимается с первого класса, он сам выбрал этот вид спорта, и стремление добиться успехов у него с каждым годом только растет. История команды из Подъем-Михайловки другая. "Мы участвуем в турнире все шесть лет его проведения и впервые попали в тройку сильнейших. Турнир отличный, организация на высоком уровне, и дети очень рады. Вообще, они у нас хоккеисты. Просто летом нет возможности тренироваться на льду, поэтому играем в футбол", - признался Беслан Гилхаев, тренер команды.

Таких турниров, какой проводит "Самарский Стройфарфор", в губернии - единицы, поэтому ребята с удовольствием участвуют в нем . "Сейчас мало подобных турниров и мало предприятий, которые могут организовать мероприятия такого масштаба и уровня. Мы приглашаем на турнир детей из других районов и надеемся, что они станут продвигать нашу идею, и детских спортивных мероприятий будет больше", - сказал Николай Курсов, исполнительный директор "Самарского Стройфарфора".

Футбольный праздник "Самарского Стройфарфора" расширяет не только географию участников, но и число партнеров, готовых поддержать детский спорт. В этом году партнерами мероприятия выступили Сбербанк России, банк ВТБ, Россельхозбанк и ФК "Крылья Советов".