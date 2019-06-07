В Сызранском районе погиб мужчина, упавший в колодец

В четверг, 6 июня, вечером в Сызранском районе от полученных при падении в колодец травм умер мужчина, пишет ktv-ray.ru.

"В 18:00 в пос. Междуреченск в технический колодец упал мужчина в возрасте примерно 60 лет. Пострадавший хрипел от боли, когда на место происшествия прибыли спасатели", — рассказал изданию осведомленный источник в экстренных службах.

Спасатели подняли пожилого мужчину из колодца, но он скончался от полученных при падении травм.

Все детали случившегося предстоит установить правоохранителям.