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Полицейские из Похвистнева задержали подростков, кидавших камни в поезд

ОРЕНБУРГ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Оренбургской области пассажирский поезд Уфа - Новороссийск, отправлявшийся со станции Абдулино, закидали камнями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В результате инцидента в одном из вагонов разбилось стекло с внешней стороны.

По данным стражей порядка, братьев 12 и 15 лет задержали во время операции "Дети и транспорт".

"Подростки играли недалеко от дома на площадке рядом с железнодорожными путями. Находясь вблизи железной дороги, они решили из хулиганских побуждений кидать камни в проходящий мимо состав", - пояснили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте.

На родителей задержанных подростков составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). Статья предусматривает штраф от 100 до 500 рублей. Также материалы по факту случившегося направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростков.

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