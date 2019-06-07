МегаФон и Санкт-Петербург представили "Цифрового двойника города"

В рамках ПМЭФ МегаФон успешно продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - "Цифровой двойник" для Кронштадта. Модель объединяет агрегированные из самых разных источников информации данные, необходимые для осуществления правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами.

Соглашение между Санкт-Петербургом и ПАО "МегаФон" о стратегическом партнерстве было подписано в прошлом году на ПМЭФ-2018. По условиями соглашения, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт.

МегаФон за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга.

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности, и на основании предиктивной аналитики определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

"Сегодня мы продемонстрировали модель "Цифрового двойника" Кронштадта. Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга, - рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. - В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать в т.ч. для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС. Как лидер цифровых возможностей МегаФон не останавливается в развитии все новых и новых концептов, пилотов и финальных моделей для развития "Цифрового города".

В рамках первого дня ПМЭФ-2019 возможности "Цифрового двойника" Кронштадта оценил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания "Цифрового двойника". Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город, - говорит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Технология "Цифрового двойника" - это новые возможности в управлении городской инфраструктурой. Она дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. На цифровой модели можно проводить любые эксперименты по преобразованию городской среды, и только после этого принимать оптимальное решение и воплощать проект в жизнь. Это новый уровень управления городом".

"Цифровой двойник" - это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования - от фото и видео информации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. Платформа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом, увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.

По направлениям возможности "Цифрового двойника" это развитие территорий, анализ состояния объектов/территорий, системы учета (объекты в привязке к назначению участка - анализ целевого использования земель), системы оперативного мониторинга, геопорталы, аналитические системы и системы прогнозирования.

"Двойник" даст возможность встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. 3D-модель позволит оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить: строить или нет. Таким образом, "Цифровой двойник" - это один из важнейших инструментов и эффективное средство для анализа и планирования городской инфраструктуры и создания комфортной городской среды.