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Происшествия

Из России выдворили вербовщика "ИГ"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По решению суда Советского района Самары из России выдворили 31-летнего представителя законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) - гражданина одной из стран Средней Азии. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, их сотрудники выявили мужчину во время оперативных мероприятий. По полученным правоохранителями данным, он вел вербовку близких родственников и выходцев из Центрально-Азиатского региона в интересах международной террористической организации. При этом мигрант работал водителем маршрутки.

Задержали его 21 февраля.

В пресс-службе УФСБ России по Самарской области также уточнили, что после выдворения из России мужчину передали под контроль национальной спецслужбе страны, откуда он ранее прибыл, для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности.

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