Подписана дорожная карта по развитию регионального научно-образовательного центра с ГК "Ростех"

В пятницу, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Азаров и исполнительный директор ГК "Ростех" Олег Евтушенко подписали дорожную карту по взаимодействию между региональным правительством, участниками научно-образовательного центра и госкомпанией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Напомним, ГК "Ростех" является индустриальным партнером по созданию и развитию регионального НОЦ. Соответствующее соглашение 28 мая в Москве подписали губернатор Дмитрий Азаров и глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Сегодня в развитие этого соглашения мы уже подписали дорожную карту по взаимодействию, чтобы все, о чем мы договорились и утвердили на бумаге, приобретало конкретные формы воплощения в жизнь", - подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил руководство госкорпорации за оперативное согласование документа и выразил уверенность в том, что совместное сотрудничество выйдет на качественно новый уровень.

"Самарская область для нас - приоритетный регион, я рад, что мы начинаем движение в новом направлении", - отметил Олег Евтушенко.

Задача создания в стране 15 НОЦ мирового уровня поставлена президентом России Владимиром Путиным. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ, губернатор Дмитрий Азаров поручил правительству области создать региональный центр уже в середине года.

Региональный НОЦ официально начал свою деятельность 3 июня 2019 года. Он призван объединить возможности вузов, ведущих промышленных предприятий и институтов развития для разработки решений для создания высокотехнологичных конкурентоспособных изделий с применением новых производственных технологий.

Сейчас заканчивается формирование наблюдательного и экспертного советов. Определена управляющая компания в лице Института регионального развития. В середине июня будет подписано соглашение, определяющее участников консорциума.

В настоящий момент о желании участвовать в работе НОЦ письменно заявили пять учебных заведений региона: Самарский университет, СамГТУ, СамГМУ, ТГУ и СамГУПС. Вскоре к ним присоединятся и другие вузы региона.

Существенную роль в формировании высокого уровня исследований и проектов должно сыграть соглашение с Самарским научным центром РАН. К практическому сотрудничеству на принципах технологического партнерства и кооперации готовы представителей бизнеса и инвестиционных структур. Также планирует привлекать к сотрудничеству ссузы и школы региона.