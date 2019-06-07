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Кино Культура

Премьеры недели: блестки, комиксы и боевик

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГ НЬЮС.
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В общей афише на этой неделе много ужасов и биографий со сложными любовными историями. В обзоре мы остановились на трех фильмах, которые можно посмотреть от скуки, но не для радости.

Фото: centpart.ru

Премьера недели: Рокетмен (18+)

На этой неделе вышел байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен". Впервые фильм на большом экране представили на Каннском фестивале, и критики его не особо оценили. Режиссером фильма стал Декстер Флетчер, хорошо известный зрительской публике благодаря своей экстравагантной роли персонажа "Мыло" в нетленном шедевре Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". Декстер Флетчер заканчивал съемки недавнего кинохита "Богемская рапсодия" за уволенным Брайаном Сингером, но где там работа Сингера, а где Флетчера, понять сложно. У Флетчера пока минимальный режиссерский опыт, зато есть интересный каст актеров. В "Рокетмене" собрались, наверное, все восходящие звезды британского кино: главный персонаж Kingsman Тэрон Эджертон, мастер вторых ролей Джейми Белл и очередной герой из "Игры престолов" Ричард Мэдден. В команде фильма вообще много людей из команды с Kingsman. Учитывая, что во второй части этого странного комического шпионского боевика нелепую роль второго плана сыграл сам Элтон Джон, все логично.

Сам сэр Элтон Джон благосклонно отнесся к фильму, но не стоит забывать, что он выступил и одним из продюсеров ленты. В России фильм уже получил скандал - его подвергли цензуре и вырезали несколько сцен. Но все это мелочи и суета, потому что все понимают: главное в фильме про Элтона Джона - это его музыка и блестки.

Супергерой недели: Люди Икс: Темный феникс (16+)

foxrussia.com

Очередная карта от DC в игре против Marvel. После того как Marvel выложил на стол всех своих королей и выпустил финальных "Мстителей", DC довольно трудно решиться на серьезный ход. Пока они не могут предложить новой концепции и тиражируют истории из мира супергероев - Людей X. В этот раз на первых ролях - история о Темном фениксе, персонаже, которого сыграла Софи Тернер, одна из принцесс "Игры престолов". К ней в фильме добавляется весь набор любимых актеров: Майкл Фассбендер, Джеймс МаккЭвой, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Джессика Честейн и другие. В принципе, на перечислении актеров можно и остановиться, так как говорят, что это главное преимущество фильма и других у него нет.

Боевик недели: Домино (18+)

На больших экранах фильм от режиссера "Лица со шрамом", "Миссия невыполнима" и "Кэрри" Брайна де Пальмы. В главных ролях классических каст мужского кино - Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс и несколько ярких красоток. Это "скандинавская" работа де Пальмы, и действие фильма будет происходить в Копенгагене.

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