Под Сызранью горела свалка

В ночь на 8 июня на полигоне бытовых отходов под Сызранью загорелся бытовой мусор, сообщает syzran-small.ru.

На городскую свалку, которая находится в районе 872 км трассы М-5 "Урал", были направлены подразделения противопожарной службы в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. В тушении возгорания также принимали участие сотрудники и техника АО "Экопром". Площадь возгорания оценивается в 100 кв. метров.

К утру открытый огонь удалось ликвидировать. Однако тление свалки продолжается в ее глубине, что характерно для подобных пожаров. Полигон продолжает дымить и сейчас. Западный ветер подхватывает дым и соответствующие запахи от горящей свалки бытовых отходов и относит их к западной части Сызрани, накрыв поселки Западный и Варламово. По прогнозу синоптиков, днем ветер должен смениться на северный и тогда дым от свалки будет уносить в сторону от города.