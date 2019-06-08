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Пожары Происшествия

Под Сызранью горела свалка

СЫЗРАНЬ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В ночь на 8 июня на полигоне бытовых отходов под Сызранью загорелся бытовой мусор, сообщает syzran-small.ru.

На городскую свалку, которая находится в районе 872 км трассы М-5 "Урал", были направлены подразделения противопожарной службы в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. В тушении возгорания также принимали участие сотрудники и техника АО "Экопром". Площадь возгорания оценивается в 100 кв. метров.

К утру открытый огонь удалось ликвидировать. Однако тление свалки продолжается в ее глубине, что характерно для подобных пожаров. Полигон продолжает дымить и сейчас. Западный ветер подхватывает дым и соответствующие запахи от горящей свалки бытовых отходов и относит их к западной части Сызрани, накрыв поселки Западный и Варламово. По прогнозу синоптиков, днем ветер должен смениться на северный и тогда дым от свалки будет уносить в сторону от города.

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