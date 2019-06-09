В Тольяттинском санатории спасали застрявшую в заборе косулю

Спасатели Тольятти пришли на помощь косуле, застрявшей между прутьев забора в санатории "Прилесье", сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев в соцсети.

Фото: Андрей Дербенев