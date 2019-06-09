В Тольяттинском санатории спасали застрявшую в заборе косулю

Спасатели Тольятти пришли на помощь косуле, застрявшей между прутьев забора в санатории "Прилесье", сообщил директор МКУ "Центр гражданской защиты Тольятти" Андрей Дербенев в соцсети.
"Есть живность в наших лесах! Отработали вызов в санатории "Прилесье". Очевидцы сообщили — голова косули зажата между железными прутьями забора. Для освобождения животного потребовался гидравлический инструмент", — написал спасатель.
Как видно на размещенном Андреем Дербеневым видео, освободившись, косуля убежала обратно в лес.