Из-за пожара в центре Самары эвакуировали пять человек

В субботу, 8 июня, около 20:54, загорелся частный дом на четырех хозяев в районе перекрестка улиц Арцыбушевской и Вилоновской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил 30 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 22 человека, использовалось пять спецмашин. Пожар удалось ликвидировать в 21:25. В областном МЧС отметили, что пострадавших нет. Из дома эвакуировали пять человек. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливают.