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Пожары Происшествия

Из-за пожара в центре Самары эвакуировали пять человек

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, около 20:54, загорелся частный дом на четырех хозяев в районе перекрестка улиц Арцыбушевской и Вилоновской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил 30 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 22 человека, использовалось пять спецмашин.

Пожар удалось ликвидировать в 21:25. В областном МЧС отметили, что пострадавших нет. Из дома эвакуировали пять человек.

Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливают.

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