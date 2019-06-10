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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон и Fort Ross Ventures подписали соглашение о стратегическом партнерстве

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей в России, и управляющая компания Fort Ross Ventures, входящая в экосистему Сбербанка, подписали соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в области инноваций, обмена технологиями и совместного поиска привлекательных объектов для инвестиций.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В рамках заключенного соглашения Fort Ross Ventures будет представлять МегаФону эксклюзивную собственную экспертизу и информацию о перспективных потенциальных инвестициях и собственных портфельных компаниях. МегаФон в свою очередь намерен рассматривать возможность сотрудничества и инвестирования в фонды, генеральным партнером которых является Fort Ross Ventures.

"Мы последовательно выстраиваем деловые взаимоотношения с ведущими компаниями страны, помогая стартапам, которых мы поддерживаем, найти надежных партнеров и инвесторов. МегаФон открыт к инновациям: компания разделяет наши ценности и наше стремление развивать технологическое предпринимательство в России и за рубежом, поэтому мы рассчитываем на значимые долгосрочные результаты нашего стратегического партнерства", говорит Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures.

"МегаФон, ведущий оператор цифровых возможностей, рассматривает для себя поиск интересных проектов и работу с собственной "песочницей инноваций" как один из приоритетов. Инновационные проекты, технологии и идеи позволяют увеличивать стоимость компании и создавать новые прорывные digital-проекты. Меньше чем за год работы нашей "технологической песочницы" мы достигли значительных результатов, отобрав из более чем 800 заинтересовавших нас проектов около 30, с которыми ведем работу. Партнерство с управляющей компанией Fort Ross — логичный шаг в развитии данного направления и достижения синергии в партнерстве с компанией, имеющей многолетнюю экспертизу в области венчурных инвестиций. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, которое позволит развивать инновации в МегаФоне и масштабировать технологии международного уровня на российском рынке", — замечает директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

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