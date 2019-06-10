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Пожары Происшествия

На дороге Александровка — Сосновый Солонец сгорела легковушка, пострадал водитель

ТОЛЬЯТТИ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 июня, около 19:38, на дороге Александровка — Сосновый Солонец в Ставропольском районе загорелся Lada Largus. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Тушили горевшую машину четыре человека. Возгорание ликвидировали в 19:59.

Во время пожара пострадал 62-летний мужчина.

По версии очевидцев в соцсетях, ЧП произошло в районе поворота на Севрюкаево. Пострадавшим оказался водитель легковушки. Пожар возник из-за взрыва газового баллона в салоне. Машина сгорела полностью. Пострадавшей получил ожоги и госпитализирован.

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