На дороге Александровка — Сосновый Солонец сгорела легковушка, пострадал водитель

В воскресенье, 9 июня, около 19:38, на дороге Александровка — Сосновый Солонец в Ставропольском районе загорелся Lada Largus. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Тушили горевшую машину четыре человека. Возгорание ликвидировали в 19:59. Во время пожара пострадал 62-летний мужчина. По версии очевидцев в соцсетях, ЧП произошло в районе поворота на Севрюкаево. Пострадавшим оказался водитель легковушки. Пожар возник из-за взрыва газового баллона в салоне. Машина сгорела полностью. Пострадавшей получил ожоги и госпитализирован.