Стартовал прием заявок на фестиваль независимого кино "70/30"

В Самаре начался прием заявок на VI-й фестиваль независимого кино "70/30".

Прием игровых, документальных, детских и игровых работ продлится до 12 августа. Заявки принимаются на почту фестиваля: cinemafest7030@gmail.com. Ознакомиться с положением фестиваля, скачать заявку и узнать свежие новости можно на официальной странице.

В 2019 г. главный смотр самарского кино пройдет в Центре российской кинематографии "Художественный". Как и в прошлые годы, Самарский фестиваль 70/30 познакомит зрителей, не только с новинками регионального кинематографа, но и с авторскими работами из России, Беларуси, Украины и других стран.