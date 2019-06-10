16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовал прием заявок на фестиваль независимого кино "70/30" Премьеры недели: блестки, комиксы и боевик Премьеры недели: монстры, зверушки, маньяки и французские любовницы В Самаре пройдет цикл лекций "Киновояж по Европе" Премьеры недели: ностальгия по Аграбе, плохой супергерой и красивый маньяк

Кино Культура

Стартовал прием заявок на фестиваль независимого кино "70/30"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати

В Самаре начался прием заявок на VI-й фестиваль независимого кино "70/30".

Прием игровых, документальных, детских и игровых работ продлится до 12 августа. Заявки принимаются на почту фестиваля: cinemafest7030@gmail.com. Ознакомиться с положением фестиваля, скачать заявку и узнать свежие новости можно на официальной странице.

В 2019 г. главный смотр самарского кино пройдет в Центре российской кинематографии "Художественный". Как и в прошлые годы, Самарский фестиваль 70/30 познакомит зрителей, не только с новинками регионального кинематографа, но и с авторскими работами из России, Беларуси, Украины и других стран.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30