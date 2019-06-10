На ул. Печерской горели сараи

В понедельник, 10 июня, в Самаре горели сараи. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар начался около 19:52 в районе дома на ул. Печерской, 22. Огонь охватил 200 кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание в 20:45. Пострадавших нет.