Эксперты из США поделились опытом с самарскими стартапами и инвесторами

5 июня в Тольятти в технопарке "Жигулевская долина" прошла стартап-сессия с членом совета директоров, советником генерального директора компании BitMED (США) Алексом Косиком и директором бостонской группы бизнес-ангелов Launchpad Venture Group Кэтрин Мэник. Лекции экспертов собрали более 60 основателей проектов и тех, кто еще только планирует создать из идеи технологический бизнес.

Алекс Косик показал и разобрал типичные ошибки стартаперов. "В России выстроена хорошая система государственной поддержки инноваторов. Главное — активно пользоваться возможностями, которые она дает, — отметил эксперт из Америки. — Получить грант, например, Фонда содействия инновациям или Фонда Сколково значительно проще, чем подобный грант в США. Кроме того, есть много акселерационных программ, технопарков и инкубаторов".

Кэтрин Мэник с точки зрения бизнес-ангела рассказала о требованиях и критериях отбора проектов инвесторами. "Сама по себе хорошая идея ничего не значит, это еще не бизнес. Для инвестора важны люди, которые проект продвигают", — подчеркнула она.

Все желающие смогли получить индивидуальные консультации и помощь в составлении плана действий на ближайшее время от экспертов CRDF, Жигулевской долины и YellowRockets.

Завершилась стартап-сессия выступлениями 7 проектов на Pizza Pitch. Проекты и основатели, пожелавшие рассказать о своем проекте, выступили перед всеми присутствующими и экспертами.

"Мы заинтересованы в том, чтобы стартапы из Самарской области и резиденты "Жигулевской долины" из первых рук получали опыт работы на глобальных рынках и использовали его для своего развития, — подчеркнул директор технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" Александр Сергиенко. — Для инноваторов региона очень важно общение с зарубежными венчурными инвесторами. Многие идеи, проекты интересны не только в пределах России, они могут "выстрелить" и на внешних рынках. А для того чтобы успешно преодолеть сложности выхода на эти рынки, нужно регулярно общаться с теми, кто на них работает. Мы за то, чтобы использовать "окна возможностей" в полной мере".

6 июня в Самаре Алекс Косик и Кэтрин Мэник приняли участие во встрече клуба "Топ-менеджер, создающий будущее — Волга". Темой встречи стало "Инвестирование в стартапы. Менторство".

Алекс Косик рассказал об опыте работы со стартапами в США и России, участники обсудили ценность менторства, проблему подбора стартапов для работы, вопросы мотивации ментора и формирование портфеля ментора. Кэтрин Мэник рассказала о том, как перейти из менторов в инвесторы и на что обращать внимание, если вы решили стать венчурным инвестором.

Мероприятия организованы технопарком "Жигулевская долина", компанией YellowRockets и клубом "Топ-менеджер, создающий будущее — Волга", при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Регионального центра инноваций StartupSamara.