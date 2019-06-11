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Кино Культура

Корпорация "Кошелев" поддержала детский сериал "И в шутку, и в серьез"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд развития детского кино "Сотворение" при поддержке Фонда президентских грантов и Корпорации "Кошелев" приступил в Калуге к реализации нового телепроекта — детского короткометражного телесериала "И в шутку, и в серьез". Главные роли в сериале будут играть маленькие жители Калуги, а съемки пройдут в районе "Кошелев-проект".

Фото: Фото предоставлено автором

На базе школы №45 в Калуге 7 и 8 июня проходил кастинг, где отбирали для съемок талантливых детей в возрасте от 7 до 17 лет. За два дня более 100 человек стали участниками кастинга и заявили о себе как начинающие актеры. Перед педагогами стояла очень сложная задача — отобрать из такого большего количества желающих самых ярких детей, подходящих на роли. В итоге выбрали 30 актеров.

Уже в четверг, 13 июня, у будущих звезд телевидения стартует обучение. Все лето ребят будут учить актерскому мастерству профессиональные педагоги. А дальше начнется самое интересное — съемки, на которых юные калужские артисты смогут проявить все свои таланты. Весь съемочный процесс будет проходить на территории района "Кошелев-проект".

Короткометражный телесериал "И в шутку, и всерьез" является основным проектом Фонда развития детского кино "Сотворение". За 7 лет создано более 400 серий длительностью в среднем по 5 минут. Телесериал более 50 раз становился лауреатом кинофестивалей, показывался на более чем 70 телеканалах, имеет более 300 млн просмотров.

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