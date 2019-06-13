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У Похвистнево женщина выжила после того, как над ней проехали 18 вагонов поезда

ПОХВИСТНЕВО. САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 июня, в Куйбышевскую транспортную прокуратуру поступила информация о наезде пассажирского поезда № 462 сообщением "Адлер — Уфа" на неустановленную женщину, произошедшем на 1274 км перегона Похвистнево — Бугуруслан КбшЖД, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил помощник Куйбышевского транспортного прокурора Владислав Ярополов.

"Установили, что в 8:47 перед приближающимся пассажирским поездом, состоящим из 20 вагонов, в колею легла женщина, на вид около 65 лет, — пояснил Владислав Ярополов. — Машинистом поезда применено экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. После остановки состава помощник машиниста заметил, что из-под четвертого с конца поезда вагона вылезла женщина без видимых повреждений и убежала в лес".

В итоге правоохранители пришли к выводу, что в результате наезда никто не пострадал. Задержек движения поездов не произошло. Состав поезда № 462 продолжил движение в 8:51.

"По данному факту проводится процессуальная проверка", — пояснил Владислав Ярополов

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