Проститься с Владимиром Калашниковым можно будет в первом корпусе СамГТУ

Гражданская панихида и прощание с президентом СамГТУ, профессором, академиком РАРАН, почетным гражданином Самары Владимиром Калашниковым состоится в пятницу, 14 июня, в 11:00 в первом корпусе вуза на ул. Первомайской, 18.

Напомним, Владимир Калашников скончался 12 июня на 76-м году жизни. Он проработал в Политехе более полувека. В 1999 г. Владимир Калашников был избран ректором СамГТУ, в декабре 2009 г. утвержден президентом опорного университета. Под его руководством были организованы три новых факультета, открыты 25 новых специальностей.