Пострадавшего при столкновении катера и лодки госпитализировали

Мужчину, пострадавшего при столкновении катера и лодки на Волге, госпитализировали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, 12 июня, в 18:30, на Волге, примерно в 100 м от берега в районе ул. Советской Армии столкнулись катер Atlantic Marine и резиновая лодка.

По данным надзорного ведомства, находившегося в лодке 72-летнего мужчину в 21:33 госпитализировали в больницу им. Пирогова.

Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту случившегося.