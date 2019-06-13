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Пострадавшего при столкновении катера и лодки госпитализировали Катер и лодка столкнулись на Волге у Самары, пострадал мужчина В Сызрани потерялся 10-летний мальчик В ТЦ "Гудок" машина упала со второго этажа парковки У Похвистнева женщина выжила после того, как над ней проехали 18 вагонов поезда

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Пострадавшего при столкновении катера и лодки госпитализировали

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мужчину, пострадавшего при столкновении катера и лодки на Волге, госпитализировали. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, 12 июня, в 18:30, на Волге, примерно в 100 м от берега в районе ул. Советской Армии столкнулись катер Atlantic Marine и резиновая лодка.

По данным надзорного ведомства, находившегося в лодке 72-летнего мужчину в 21:33 госпитализировали в больницу им. Пирогова.

Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку по факту случившегося.

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