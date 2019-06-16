Два растениеводческих хозяйства Красноармейского района работают вместе

Все житейские невзгоды можно пережить, если ты не один, если рядом тот, кто готов помочь, кто знает цену слову и своих не бросает. Два предпринимателя из п. Медведковский Алексей Сагалов и Николай Ильин уже восьмой год работают вместе как одно хозяйство — растят хлеб, подсолнечник и помогают сельчанам.

Когда в 2010 году фирма "МТС" развалилась, ее сотрудники остались без работы и подались на биржу труда. Больше года длился вынужденный отпуск, пока не пришла мысль собрать крестьянские паи и открыть свое предприятие. Так и сделали. Большой опыт в полеводстве и вера в себя вселяли уверенность, что справятся. Так появились два предприятия ИП Сагалов А.А. и ИП Ильин Н.Н., которые сегодня работают как одно.

Сегодня вспоминают о тех временах с улыбкой: "От "МТС" достался нам только старенький "Беларус". На бирже денег дали по 60 тысяч. Остальное — кредиты". Чтобы провести и первый, и второй, и третий сев, влезали в долги. Тогда взять деньги под залог имущества было сложно. Да и имущества того — клочок земли да дом. Чтобы дожить до нового урожая, брали в долг. И так три года кряду. Потом стали выходить на прибыль, расплатились с долгами, начали технику покупать. Так что вкус фермерского хлеба сладким не назовешь. Сегодня в хозяйстве два Т-150, два комбайна, два грузовика, которые вполне справляются с объемом работы.

Сначала обрабатывали 900 га на двоих. Теперь по 680 — на каждого. За техникой следят, вовремя меняют устаревшую. Сегодня машинный парк обновлен на 60 процентов. С оборудованием тоже стараются успевать. Вот только оформление льготных кредитов на покупку техники и оборудования идет непростительно медленно, поэтому ее поступление порой запаздывает. Агротехнику возделывания культур в хозяйстве определяет агроном из ООО НПП "Агросфера". Он и анализ почв проводит, и рекомендации по повышению плодородия и удобрениям дает. Предложили как-то товарищам купить удобрения подешевле. Соблазнили тем, что их продукт содержит больше питательных элементов. Обещанного результата они не дали, а проблем создали изрядное количество. Позвонили своим партнерам, повинились и больше с этим не экспериментируют.

На 1320 га сеют ячмень, озимую пшеницу и подсолнечник, соблюдая севооборот и давая земле передохнуть. Семена закупают элитные — дороже, но с гарантией урожайности. Пшеница в прошлом, неблагоприятном по погодным условиям году порадовала урожаем в 35 ц с га, а в позапрошлом, богатом и тучном, удивила аж 47 ц с га.

И справляются со всем этим объемом всего 6 человек вместе с руководителями, потому что каждый — на вес золота: и механизатор, и комбайнер, и слесарь-ремонтник. Евгений Капралов, Евгений Жидков, Павел Калин, Сергей Смык — все ответственно относятся к делу.

Зерно с полей везут на склад. Он, конечно, старенький, но пока выручает. Прошлой осенью за пшеницу третьего класса предлагали всего 7 рублей за тонну. Не согласились, выждали время и весной продали зерно по 12,50. Совсем другое дело.

В этом году отсеялись всего за неделю. В третьей декаде июля планируют начать уборочную. Озимые перезимовали неплохо, но по сухой осени всхожесть была ниже среднего, так что на высокий урожай не рассчитывают, однако 25 ц с га постараются взять.

Единственная трудноразрешимая проблема двух хозяйств — оформление собственности на землю, которую им продают владельцы паев. Вот уже шесть лет документы кочуют из района в Регпалату с бесконечными поправками. А воз и ныне там. За это время фермеры могли бы уже на пустующей территории гараж два раза построить для ремонта техники. Но вопрос так и не решен, и перспектива его туманна.