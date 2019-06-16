В поселке Гражданский осваивают методы интенсивного земледелия

История успешного КФХ не бывает простой. В жизни Николая Переходко и его сотрудников были времена банкротства, поиски инвестора, долги и большие неурожаи. Но это не лишило аграриев желания работать на родной земле. Уже 19 лет они смело пробуют редкие культуры, применяют новые типы удобрений, работают над повышением плодородия почв.

Удержались на плаву

Для Николая Переходко сельское поселение Гражданский — малая родина. За свою жизнь он поработал почти на всех местных предприятиях, включая колхоз "Победа", куда входила львиная доля окрестных земель. В 90-е годы колхоз был признан банкротом. Как и другие сельчане, Николай Александрович тяжело переживал происходящее. "Не осталось ни одного работающего предприятия: "Сельхозтехника", "Сельхозхимия", "Автотранспорт", молокозавод — все разваливалось. Люди остались без работы. Техника — под арестом", — вспоминает фермер.

Через несколько лет он вернулся на колхозные земли, где участвовал в создании нового предприятия, входившего в состав агрохолдинга "Интенсивный корм". Проект стартовал успешно, но вскоре дал трещину. На тот момент в составе хозяйства было четыре отделения, которыми управляли бывшие сотрудники "Победы". Видя, как дела приходят в упадок, они решили взять ситуацию в свои руки.

В 2001-м Николай Переходко вместе с партнерами зарегистрировал четыре отдельных КФХ. "Был замысел сохранить коллектив, уйти от долгов и лет через 10 объединиться", — говорит фермер. Планы не осуществились: кто-то ушел в другую сферу, кто-то отказался по состоянию здоровья. К этому добавился еще сильнейший град 2004 года, уничтоживший 80% посевов. "Мы хотели уйти под крупного инвестора, но, к счастью, не договорились. Потихоньку начали работать и к 2008 году полностью рассчитались с долгами", — рассказывает глава КФХ.

Сейчас в его активе 4,4 тыс. га пашни, из них половина отдается под озимую пшеницу и подсолнечник. На остальных полях высевается кориандр, гречиха, ячмень, лен, а начиная с этого года — и кукуруза на зерно. Общий валовой сбор в прошлом году составил 8 тыс. тон.

Для хорошего урожая

Урожайность в хозяйстве высокая. В 2017-м по озимой пшенице она составила 43 ц/га, а в 2018-м — 34 ц/га. Здесь используют традиционную технологию обработки почвы, применяют дискование и глубокое рыхление. Уже не первый год на полях производится природная подкормка почвы — остатки соломы обрабатываются специальными бактериями, которые способствуют ускорению перегнивания пожнивных остатков и увеличивают плодородный слой. Также в этом году КФХ одним из первых начало применение жидких удобрений. После каждой подкормки эксперты проводят на полях листовую диагностику, выясняя, каких препаратов растениям не хватает.

Обновляется и техника. Только в прошлом году КФХ приобрело четыре бороновальных агрегата, два трактора МТЗ, два трактора К-424, телескопический погрузчик JCB. Сбор урожая ведется на современных комбайнах VECTOR и "Дон"-1500.

Особая гордость хозяйства — зерноперерабатывающий комплекс, запущенный в 2016 году. Зерно подается на две машины PETKUS, где очищается от примесей. Далее продукция идет в аэродинамическую машину, где сортируется по удельному весу. Заключительная очистка происходит в фотосепараторе, где учитывается структура зерна, содержание клетчатки, отсеивается поврежденный материал.

Глубокая очистка зерна необходима для производства семян. С прошлого года КФХ состоит в ассоциации "Самарские семена" и реализует семена сортового подсолнечника и гречихи.

Умельцы на все руки

Для комфортной бесперебойной работы в хозяйстве созданы все условия. В ближайшее время у фермеров появится современная заправочная станция, где топливо будет отпускаться по карточкам. Есть у КФХ и автозаправщики — для заправки техники прямо в поле во время уборочной и посевной.

Перед каждым сезоном техника обновляется — ремонты проводятся в оснащенной мастерской, выкупленной у кредиторов в 2012 году. Неподалеку от нее возводят здание аккумуляторной и кузницу — здесь рабочие будут обслуживать аккумуляторы, поправлять зубья у бороновальных установок. И все это — своими силами. Каждый работник — умелец на все руки: и механизатор, и строитель, и кузнец.

Сегодня в КФХ работают 44 человека. "Коллектив у нас хороший, стабильный и на 90% состоит из жителей села, — рассказывает Переходко. — Конечно, есть потребность в специалистах высокой квалификации. Очень нужны агрономы, разбирающиеся в современных удобрениях, механизаторы, которые справятся с электроникой и оборудованием "ГЛОНАСС". Для привлечения кадров хозяйство сотрудничает с Красноармейским профессиональным училищем.

Чтобы обеспечить сотрудникам круглогодичную занятость, Николай Переходко решился открыть в хозяйстве новое направление. В следующем году в Гражданском планируется запустить 10 теплиц площадью 500 кв. м. Здесь будут выращивать помидоры, огурцы, клубнику и различные травы. Участок под размещение теплиц уже подготовлен. Сейчас решается вопрос с подводом газа.

Системный подход

Тем, как живет и развивается хозяйство, руководитель доволен, однако считает, что есть системные проблемы, затрудняющие работу всех КФХ региона. "Самый больной вопрос — отсутствие плана по производству продукции. Сегодня фермер ломает голову, какую культуру посеять и как ее подороже продать. Если бы существовал заказ в масштабах той же области, я мог бы точно планировать объемы производства, чтобы зерно не залеживалось в хранилище", — говорит Переходко. По его мнению, не помешала бы сельхозтоваропроизводителям и фиксированная минимальная цена на зерно: "Тогда мы избежим ситуации 2017 года, когда пшеница продавалась с комбайна ниже себестоимости".

С 2018 года КФХ входит в ассоциацию "Самарские семена" и производит качественный семенной материал сортового подсолнечника и гречихи

Николай Переходко, глава крестьянско-фермерского хозяйства:

— Сегодня наши ресурсы позволяют увеличить обрабатываемые площади еще на 2 тыс. га. Но поскольку свободной земли нет, занимаемся интенсификацией производства — внедряем новые удобрения, повышаем плодородие почвы, осваиваем тепличное хозяйство.