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Растениеводство АПК и пищепром

КФХ Александра Минко добивается высоких урожаев и помогает родному селу

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крепкие фермерские хозяйства — опора для любого российского села. Это могут подтвердить жители поселка Чапаевский Красноармейского района. Уже 20 лет здесь успешно работает КФХ Александра Минко. За это время оно не просто вышло в лидеры районного растениеводства, но и стало настоящим хранителем поселка, заботящимся о его жителях.

Фото: Екатерина Климова

Начали с нуля

Вся жизнь Александра Минко связана с сельским хозяйством. Он окончил сельхозинститут в Костанае и 24 года работал в одном из ведущих совхозов Казахстана: "Мы разрабатывали новые фермерские правила и трижды принимали у себя президента Нурсултана Назарбаева".

Решение перебраться в Самару он принял в начале 2000-х. "Я объехал почти всю область и остановился на поселке Чапаевский, где на тот момент были два брошенных хозяйства. Решил, что чем меньше осталось от прежних владельцев, тем проще мне будет работать", — рассказал Александр Иванович.
Реакция чапаевцев была неоднозначной. Некоторые выступили против неизвестного инвестора, а кто-то, наоборот, рвался начать работу. "Мы понимали, что старые совхозы не вернешь. Ждали кого-нибудь, кто приедет и возродит нашу заброшенную землю", — вспоминает одна из первых сотрудниц предприятия, главный бухгалтер Елена Зубова. За несколько дней ей удалось собрать на площадке около 100 человек — и работа закипела.

Начинали с участка в 100 га, потом постепенно приросли землями пайщиков. Сейчас КФХ обрабатывает 5 тыс. га пашни. Большая часть земли занята озимой пшеницей и подсолнечником. На остальных полях высевают просо, ячмень, нут, кориандр и горчицу. По итогам прошлого года валовой сбор хозяйства составил 8 тыс. тонн.

На качестве не экономят

Для того чтобы каждое зернышко давало результат, в КФХ используют комбинированную технологию обработки почвы. Оборот пласта производится один раз в 4-5 лет и только под подсолнечник.
В остальном применяется безотвальная распашка. "Осенью ведется дискование, весной земля идет под пар, летом начинается обработка паров", — пояснил Минко.

Новые технологии всегда требуют современного оборудования. За последние годы аграрии приобрели новый посевной комплекс John Deere, два комбайна Torum, два трактора Сhallenger, два КАМАЗа с прицепами.

Усилия аграриев окупаются сторицей. В 2017 году урожайность озимых в КФХ составила 57 ц с га — это второй результат по области. В прошлом году Минко стал первым в районе с результатом 37 ц с га. Высока и урожайность подсолнечника — 20 ц с га.

Перед отгрузкой зерно проходит всю необходимую обработку. Для этого в КФХ построен современный сушильно-очистительный комплекс. В его составе две зерноочистительные машины PETKUS производительностью 50 тонн в час, сушилка итальянского производства, а также ветроочистительная машина САД-30, которая сортирует зерно по удельному весу.

Человеческий капитал

Главным богатством КФХ остаются люди. Это 24 человека, большинство из которых работает с первого дня. "У нас трудятся целые семьи", — рассказывает Александр Минко. Его самого на производстве поддерживают сыновья Игорь и Сергей, сноха Ольга.

За порядком в коллективе следит начальник отдела кадров Татьяна Назарова. Она приехала из Казахстана вместе со своим супругом Владиславом, который сегодня является главным инженером КФХ.

Главный бухгалтер Елена Зубова работает здесь с первого дня. Ее супруг Николай почти 20 лет трудится водителем. "Мы дорожим своей работой, переживаем за урожай. Это же наше будущее, — говорит Зубова. — Дома только и разговоров, что о посевной да уборочной".

Михаил Ермолаев был одним из тех, кто пришел в КФХ в 2001 году. "Я всю жизнь работаю на земле. Моя главная забота — это выращивание подсолнечника. Обрабатываю почву, чтобы она была чистой и свободной от сорняков", — рассказал Михаил. Его сын Виталий живет в городе, но каждую весну берет отпуск и приезжает к отцу сеять подсолнечник. Работа аграриев была отмечена на самом высоком уровне. Недавно Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении Александру Минко и Михаилу Ермолаеву звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

Преодолевая трудности

Год назад вдруг выяснилось, что производственная площадка КФХ попадает в охранную зону газораспределительной станции. "Хозяйство существовало начиная с 60-х годов, при этом ГРС появилась лишь в 1986-м. Недавно газовики провели реконструкцию станции, после чего заявили о попадании наших земель в охранную зону", — пояснил Александр Минко. Сейчас на территории хозяйства запрещены какие-либо строительные работы. Даже забор, установленный год назад, пришлось снести по предписанию прокуратуры. "Мы направили в газовую компанию письмо. Будем пытаться решить этот вопрос", — сказал Минко.

Чтобы лучше жилось

Сельские фермеры живут не только своими заботами. "Глава поселения обращается к нам с любыми вопросами. И мы стараемся помочь. По-другому нельзя", — говорит Александр Минко. При его участии в Чапаевском появился современный хоккейный корт, а местные детские команды получили красивую спортивную форму.

Не остается без внимания и школа. Каждый год к 1 сентября ее преподаватели и ученики получают подарки. Уже оборудованы три компьютерных класса, создан новый методический кабинет, закуплены мебель и предметы интерьера. Александр Минко приобрел звуковое оборудование для Дома культуры — теперь концерты и творческие встречи будут проходить на новом уровне. "За 20 лет поселок Чапаевский стал моим домом. Хочется, чтобы людям здесь жилось комфортно и радостно", — говорит Минко.

Александр Минко, глава КФХ:

— Главное сегодня — идти в ногу со временем. Мы постоянно обновляем технику, приобретаем удобрения, испытываем новые гибридные сорта. Это позволяет сделать обработку земли максимально бережной и добиться высокой урожайности.

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