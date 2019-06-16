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Растениеводство АПК и пищепром

Председатель СПК "Вязовское" рассказывает о своем хозяйстве с гордостью

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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А рассказать есть о чем — вот уже 33 года возглавляет он сперва совхоз, а потом сельхозкооператив "Вязовский". Хозяйство немаленькое и непростое — 25 работников, 3500 га земли, на которой выращивают пшеницу, ячмень, овес, просо и подсолнечник.

Фото: Екатерина Климова

Прошлый год СПК закончил с прибылью, и урожай был хороший — 38-40 центнеров с га. В этом году, правда, озимые "подкачали" — из засеянных по осени 1000 га неплохие всходы вышли только на 600, а остальные пришлось запахать.

Уже много лет работает СПК "Вязовское" без кредитов (получает только обязательную для всех аграриев господдержку — погектарную субсидию, плюс взяли льготный 5-процентный кредит для покупки нового К-700). Техника обновлена на 70% и в хорошем рабочем состоянии — три К-700, пять Т-4, пять "Беларусей", четыре комбайна (из них два новеньких "Вектора"). По осени думают купить еще два гусеничных трактора.

Не жалуются и работники — зарплату не задерживают, дважды в год (к отпуску и Дню сельского хозяйства) дают премии. Награждают и юбиляров — недавно двум вышедшим на пенсию труженикам, водителю Алексею Колодкину и механизатору Петру Дешевых, СПК подарил по автомобилю "Нива".

Впрочем, меньше всего похож Александр Бабенко на расчетливого, прагматичного "сухаря" — очень многое в своей жизни он делает для души. Например, до сих пор не дает пустить под нож стадо овец — 60 голов, и лошадей, которых, как сам признается, держит чисто из эстетических соображений — "чтобы не забыли люди, что есть такие благородные животные". Лошади, к слову, в вязовском стаде знатные — наполовину и на три четверти английской породы с прекрасными скаковыми качествами, да и просто красивые. Привык к ним Александр Егорович — всю молодость провел в седле, мотался по три раза в день из родных Мостов на работу в Тепловку и обратно, сам ковал их. И грустно ему, что в сельском хозяйстве этих животных окончательно вытеснила бездушная техника…

А лично для себя есть хобби длиною в жизнь — голуби. Александр Бабенко — вице-президент Союза голубеводов Украины и России и, сколько себя помнит, всегда возился с этими птицами, до сих пор постоянно ездит на "слеты профессионалов" в Ростов или дальше.

В общем, и хозяйство у Бабенко — полная чаша, и жизнь интересная (даже нам за полтора часа общения успел столько историй порассказать!). "В жизни ни минуты не провел зря", — улыбается Александр Егорович своей лучезарной и хитрой улыбкой добродушного крестьянина, знающего цену себе и своему труду. Кстати, труд его оценило и государство, присвоив ему звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

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