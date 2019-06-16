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В Зубчаниновке в колодце нашли гранату из 90-х

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 16 июня, жители Кировского района Самары cтали свидетелями спецоперации, сообщает 63.ru.

Мужчина, проживающий в поселке Зубчаниновка на улице Щорса, нашел гранату в водопроводном колодце. "Сосед зачем-то полез в колодец и выскочил оттуда пулей!" — рассказал один из очевидцев.

На место выехали полиция, саперы и пожарные. "Предмет, похожий на гранату, был покрыт ржавчиной и коррозией. Опасности он не представлял", — рассказали в пресс-службе областного главка.

Улицу, на которой нашли опасный предмет, временно перекрывали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

По словам источника в правоохранительных органах, предмет, похожий на гранату, пролежал в колодце предположительно около 20 лет, с 90-х годов прошлого века.

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