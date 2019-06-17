Рядом с ТЦ "Гудок" построят новое жилье

Мэрия Самары дала разрешение ООО "Гуд`Ок" внести изменения в документацию по планировке участка площадью 39,6 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги в Железнодорожном районе. Соответствующее распоряжение размещено на сайте городской администрации.

В течение года компания должна добавить в существующую документацию проект строительства в этом районе высотных жилых домов и "встроено-пристроенных" зданий общественно-делового назначения.

Напомним, разрешение на планировку территории под бывшим заводом "Волгакабель" получила в 2013 г. компания "Бизнес-Строй". По плану, вместо ветхого жилья там должны были появиться новостройки и детский сад. В 2014 г. проект планировки территории, в том числе участка под ТЦ "Гудок", был одобрен на публичных слушаниях.