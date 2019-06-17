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Здравоохранение Общество

Жители региона могут пройти диспансеризацию в выходные дни

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По инициативе министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. В этот день жители могут пройти узких специалистов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические лекции.

С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни прошли диспансеризацию 11239 человек, в том числе мужчины в трудоспособном возрасте — 4353 человек, женщины в трудоспособном возрасте — 4247 человек. Учреждения обеспечили возможность предварительной записи на диспансеризацию.

Минздрав Самарской области 1 апреля утвердил регламент проведения диспансеризации на принципах бережливого производства, в соответствии с которым диспансеризация проводится гражданам трудоспособного возраста, в том числе мужчинам за 1 посещение (1 день), женщинам не более чем за 2 посещения (т. е. за 2 дня, с учетом проведения маммографии). Подобные изменения на федеральном уровне только лишь вынесены на обсуждение.

Диспансеризацию проходят граждане: в возрасте от 18 до 39 лет — 1 раз в три года; в возрасте 40 лет и старше — ежегодно. Она включает в себя 2 этапа.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

В марте текущего года в Порядок проведения профилактического осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения внесены изменения. Теперь в диспансеризацию вошли скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.

Напоминаем, диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (прикрепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организаций.

Графики работы медучреждений губернии откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни. Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.

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