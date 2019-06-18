11 способов произвести хорошее впечатление на собеседовании

Вы уже готовы к собеседованию: навели справки о компании, подготовили рассказ о себе и ответы на возможные вопросы рекрутера о вашем опыте. Есть еще кое-что, к чему стоит подготовиться. Вне зависимости от опыта и профессионализма, можно произвести впечатление человека, с которым стоит иметь дело, или наоборот. Как избежать второго эффекта? Выясним вместе с рекрутинговым порталом HeadHunter.

Оговоримся сразу: задача профессионального рекрутера (если он действительно профи) не в том, чтобы оценить вас чисто субъективно "нравится — не нравится" на уровне эмоций, без рационального обоснования. Его задача оценить:

Сможете ли вы достойно справиться с теми функциями, которые предполагает вакансия. Тут важны ваши способности, опыт, потенциал. А способности и потенциал не всегда зависят только от профессиональных знаний и опыта — склад характера, психотип тоже имеют значение. Для многих современных профессий так называемые soft skills (гибкие навыки) имеют дальше большее значение, чем узкоспециализированные профессиональные знания. Например, где-то критически важны коммуникативные навыки (причем они тоже бывают разными), а где-то — умение глубоко сосредоточиться и проявить крайнюю внимательность к деталям. Такие качества, как ответственность, пунктуальность важны вообще везде. Кандидатов, которые производят впечатление ненадежных и безответственных, сразу исключают из итогового списка.

Впишетесь ли вы в коллектив. Проще говоря, комфортно ли будет коллегам с вами взаимодействовать. От этого может зависеть командный результат работы, да и вообще атмосфера в коллективе влияет на очень многое. Скорее возьмут комфортного в общении "середнячка", чем блестящего профессионала, который производит впечатление конфликтного человека или настолько не вписывается в принятую в компании культуру общения, что взаимодействие с ним может создать дискомфорт всем остальным. Это еще и вопрос вашей адаптации на новом месте: если очевидно, что вам трудно будет вписаться в коллектив, есть риск, что вы не задержитесь в компании надолго из-за собственного дискомфорта. С точки зрения работодателя это риск, что скоро придется снова тратить время и деньги на подбор и адаптацию нового сотрудника.

Вашу заинтересованность в этой работе и серьезный настрой. Это, опять же, связано с тем, что работодателям невыгодно принимать тех, кто с высокой вероятностью уволится в течение первых же месяцев, даже если они очень опытные профессионалы.

Общую адекватность. Да, это слишком обтекаемое понятие, но реальность такова, что в каждой компании найдется не одна история неудачного найма "человека-проблемы": например, хронического "опоздуна" или скандалиста, из-за которого компания потеряла важного клиента, или просто слишком оторванного от реальности, что тоже крайне негативно сказалось на работе. После них рекрутеры, и непосредственные руководители, принимающие участие в собеседованиях, очень боятся обжечься и порой "дуют на воду". Не стоит давать для этого лишние поводы своим поведением.

Впервые на работу: Что писать в резюме неопытным сотрудникам Первый выход на работу - это очень ответственно. Большинство потенциальных сотрудников боится проходить собеседование впервые, и это не удивительно, ведь у таких кадров нет опыта, и они не знают, что ждет их на новом месте. В любом случае опыт приходит со временем, и, чтобы стать высококвалифицированным специалистом, необходимо начать что-то делать, поэтому познание "рабочего мира" для неопытных и молодых сотрудников неизбежно.

Поэтому на собеседовании важно не допустить досадных ошибок в общении, которые могут быть превратно истолкованы не в вашу пользу, и сделать все возможное, чтобы случайности не помешали вам произвести приятное впечатление. В этом помогут простые правила хорошего тона. Если вы отлично знакомы с деловым этикетом, то знаете их и так. Правда, знать и соблюдать — не одно и то же. Перед собеседованием не будет лишним вспомнить о них снова.

1. Прийти вовремя

Опаздывать на собеседование нельзя. Об этом правиле знают все и всё равно часто его нарушают из-за обидных случайностей. Можно привести тысячу причин, объясняя, что вообще-то вы очень пунктуальны, просто в этот раз вам не повезло, но увы — первое впечатление о себе вы уже испортите и получите минус в оценке. Вы должны быть готовы к пробкам на дорогах, поломке транспорта и тому, что не сумеете сразу найти нужный адрес. Рассчитывайте время на дорогу с запасом: ничего страшного, если вы появитесь на месте раньше, чем нужно, зато успеете еще раз собраться с мыслями, оценить обстановку и исключите эффект "взмыленности" и взволнованности из-за спешки.

2. Предупредить заранее об изменении планов

Тоже элементарное правило, которое, тем не менее, очень часто нарушают. Всё бывает, в том числе обстоятельства, которые невозможно предвидеть. Чувствуете, что можете не успеть на собеседование — постарайтесь позвонить заранее и честно объясните ситуацию, попросите назначить другую дату. Это воспринимается гораздо лучше, чем если вы просто не придете, но позвоните потом. При втором варианте уже будут сделаны выводы о вашей необязательности.

3. Одеться соответственно обстановке

Конечно, внешность не главное, но встречать на собеседовании все равно будут по манерам и по одежке. Чтобы последняя не подвела, позаботьтесь о своем внешнем виде. Общий совет для всех, независимо от того, предполагает ли ваша работа присутствие в офисе: главное — выглядеть аккуратно и невызывающе. Что касается стиля одежды, то постарайтесь узнать заранее, есть ли в компании дресс-код (разумеется, это касается случаев, когда предполагается работа в офисе). Ничего зазорного, если вы спросите про дресс-код, когда договариваетесь о встрече. Если строгого дресс-кода нет, то допустимо одеться в сдержанном стиле кэжуал.

4. Взять с собой только нужное

Возможно, зарядившись кофеином, вы лучше соображаете. Но это не значит, что нужно брать с собой на собеседование недопитый стаканчик капучино. Минимум вещей — минимум проблем. И уж точно не стоит приезжать на собеседование с пакетами из магазина — так вы продемонстрируете, что не очень-то заинтересованы в этой работе, раз зашли сюда просто "по пути".

Возможно, рекрутер попросит распечатанную копию вашего резюме или портфолио. Всё это должно быть наготове, чтобы не пришлось рыться в сумке, копаясь в груде лишних бумажек и отнимая драгоценные минуты интервью. Разумеется, ваш собеседник может всё это распечатать и сам, раз вы эти документы уже ему направляли. Но почему бы вам не использовать простую возможность показать свою собранность и деловой настрой?

5. Отложить телефон и выключить звук

Это правило хорошего тона для любых деловых встреч. Человек, который уткнулся в телефон, показывает тем самым свою незаинтересованность в том, что происходит вокруг, и в цели своего визита. Да и вам в ожидании встречи полезнее еще раз пробежаться глазами по своему резюме и подготовить основные тезисы устного рассказа о себе, чем листать ленту соцсетей.

6. Быть вежливым со всеми

Вас начинают оценивать еще до того, как вы войдете в кабинет и начнете беседу. Многие рекрутеры и непосредственные руководители, которые подбирают сотрудника себе в команду, внимательно наблюдают за тем, как кандидат ведет себя, появившись в офисе. Будьте вежливы с секретарем на ресепшен, а если вас поведут в переговорную комнату через рабочие помещения, при входе поздоровайтесь с сотрудниками, которые там сидят. На такие мелочи обращают внимание, и у вас есть шанс показать себя как человека, с которым приятно иметь дело.

7. Установить контакт

Не бойтесь сделать первый шаг при общении с рекрутером (или вашим потенциальным начальником) — подайте ему руку, начните беседу сами. Старайтесь изначально задать позитивный тон общению: "растопить лед" легкой уместной шуткой (только не переборщите!) или замечанием о погоде. Будьте открыты и приветливы, но в то же время постарайтесь держаться в рамках деловой беседы. Например, если заметили грамоты или дипломы в кабинете собеседника или что-то знаете о его успешных рабочих проектах, спросите об этом — ему будет приятно. Возможно, у вас найдутся общие темы и даже общие знакомые в деловом мире. Это поможет наладить неформальный контакт, который так важен для возникновения неподдельной человеческой симпатии. Одновременно вы продемонстрируете свои коммуникативные навыки, которые, возможно, важны для этой вакансии.

8. Не переходить личные границы

Стараясь установить контакт с собеседником, важно держаться золотой середины. Переход на приятельский стиль общения, неловкие попытки польстить неуместными комплиментами, посулить личные выгоды, если рекрутер посодействует вам в устройстве на эту работу, излишне подробный рассказ о вашей жизни с целью вызвать восхищение или, наоборот, жалость — всё это за гранью и сыграет против вас.

9. Избегать лишней эмоциональности

Даже если вас очень сильно воодушевляет вакансия, это компания вашей мечты, не нужно пытаться поразить собеседника напором эмоций и тем более давить на него ("Поверьте, я тот, кто вам нужен!", "Пожалуйста, пожалуйста, дайте мне шанс, эта работа нужна мне как воздух! Обещаю, вы не пожалеете, если возьмете меня!"). Излишняя экспрессия может вызвать впечатление о вашей неуравновешенности. Постарайтесь проявить свою заинтересованность в спокойном тоне. Просто расскажите, чем вас привлекает эта компания и эта вакансия, задавайте больше вопросов по существу работы — тем самым вы дадите понять, что она вам действительно интересна.

10. Быть честным, но избегать негатива

Редкое собеседование обходится без неудобных вопросов. Причины поиска работы, конфликты с руководителем, профессиональные неудачи — работодателю важно составить полную картину вашего опыта.

Будьте откровенны, но не уходите в негатив: будьте осторожны в высказываниях о предыдущих руководителях и компаниях, в которых вы работали. И уж точно не стоит пытаться обмануть собеседника: кадровый рынок меньше, чем кажется, ваш интервьюер может оказаться приятелем вашего бывшего начальника, а рекрутеры разных компаний зачастую хорошо знакомы друг с другом — им не составит труда навести о вас справки и проверить ваши рекомендации.

11. Постараться реагировать спокойно

Бывает, что поведение интервьюера на собеседовании вызывает раздражение. Возможно, это стресс-интервью — один из способов проверки ваших коммуникативных навыков. Например, задавая много вопросов подряд, проверяют вашу внимательность и умение сосредоточиться. Ничего удивительного, если работа предполагает большой поток устной информации в режиме многозадачности (вы устраиваетесь личным помощником руководителя, администратором в офисе, менеджером по работе с клиентами). Часто и резко перебивают, пытаются сбить с толку? Возможно, проверяют стрессоустойчивость. Сможете реагировать сдержанно и доброжелательно — получите плюсик к своей кандидатуре. Другой вопрос, сможете ли вы потом работать в таком же режиме постоянно, привычен ли вам такой формат. Если нет — это не та работа, которая вам нужна. Поэтому не стесняйтесь прямо спросить интервьюера, правильно ли вы понимаете, что вакансия предполагает много общения в стрессовом режиме.