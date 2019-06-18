Ведущие компании региона обсудили с правительством вопросы повышения капитализации и инвестиционной привлекательности

15 июня завершилась двухдневная стратегическая сессия для компаний региона: "Рост капитализации предприятий Самарской области и увеличения инвестиций в основной капитал". Задача сессии — составить план увеличения валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал предприятий региона.
Стратегическая сессия была проведена Институтом финансового развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Регионального центра инноваций StartupSamara.
В сессии приняли участие представители крупнейших промпредприятий Самарской области ПАО "АВТОВАЗ", АО "Ракетно-космический центр "ПРОГРЕСС", ПАО "Кузнецов", ГК "АКОМ", АО "РОССКАТ", ПАО "Самараэнерго", АО "Завод ПРОДМАШ" — в сумме более тридцати компаний, а также региональные и муниципальные власти.
По итогам сессии предприятия региона получили пошаговый алгоритм:
- увеличения размера прибыли без увеличения налоговой нагрузки;
- увеличения размера дивидендов;
- увеличения размера собственного капитала;
- снижения процентной ставки в банках по существующим кредитным договорам и привлечения кредитных средств на более выгодных условиях в будущем;
- привлечения альтернативных инвестиций, в том числе через корпоративные и биржевые облигации;
- внесения в качестве взноса в уставной капитал объектов нематериальных активов в качестве первого взноса.
Для участников мероприятия были разработаны модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. По итогам стратегической сессии составлены методические рекомендации для компаний и предприятий-участников. Участники совместно с экспертами-модераторами составили перечень инструментов использования налоговых льгот и преференций предприятиями региона в 2019–2020 гг. и разработали проект дорожной карты роста прибыли предприятий и валового регионального продукта Самарской области.
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