Ведущие компании региона обсудили с правительством вопросы повышения капитализации и инвестиционной привлекательности

15 июня завершилась двухдневная стратегическая сессия для компаний региона: "Рост капитализации предприятий Самарской области и увеличения инвестиций в основной капитал". Задача сессии — составить план увеличения валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал предприятий региона.

Стратегическая сессия была проведена Институтом финансового развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Регионального центра инноваций StartupSamara.

В сессии приняли участие представители крупнейших промпредприятий Самарской области ПАО "АВТОВАЗ", АО "Ракетно-космический центр "ПРОГРЕСС", ПАО "Кузнецов", ГК "АКОМ", АО "РОССКАТ", ПАО "Самараэнерго", АО "Завод ПРОДМАШ" — в сумме более тридцати компаний, а также региональные и муниципальные власти.

По итогам сессии предприятия региона получили пошаговый алгоритм:

увеличения размера прибыли без увеличения налоговой нагрузки;

увеличения размера дивидендов;

увеличения размера собственного капитала;

снижения процентной ставки в банках по существующим кредитным договорам и привлечения кредитных средств на более выгодных условиях в будущем;

привлечения альтернативных инвестиций, в том числе через корпоративные и биржевые облигации;

внесения в качестве взноса в уставной капитал объектов нематериальных активов в качестве первого взноса.

Для участников мероприятия были разработаны модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. По итогам стратегической сессии составлены методические рекомендации для компаний и предприятий-участников. Участники совместно с экспертами-модераторами составили перечень инструментов использования налоговых льгот и преференций предприятиями региона в 2019–2020 гг. и разработали проект дорожной карты роста прибыли предприятий и валового регионального продукта Самарской области.