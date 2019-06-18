16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ситимобил начал работать в Тольятти АвтоВАЗ повысит цены на автомобили ФАС признала меморандум по Клинике сердца антиконкурентным Взносы клиентов фонда "САФМАР" увеличились в два раза Самарский "Био-Тон" вошел в рейтинг главных латифундистов России

Экономика и бизнес

Ведущие компании региона обсудили с правительством вопросы повышения капитализации и инвестиционной привлекательности

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати

15 июня завершилась двухдневная стратегическая сессия для компаний региона: "Рост капитализации предприятий Самарской области и увеличения инвестиций в основной капитал". Задача сессии — составить план увеличения валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал предприятий региона.

Стратегическая сессия была проведена Институтом финансового развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Регионального центра инноваций StartupSamara.

В сессии приняли участие представители крупнейших промпредприятий Самарской области ПАО "АВТОВАЗ", АО "Ракетно-космический центр "ПРОГРЕСС", ПАО "Кузнецов", ГК "АКОМ", АО "РОССКАТ", ПАО "Самараэнерго", АО "Завод ПРОДМАШ" — в сумме более тридцати компаний, а также региональные и муниципальные власти.

По итогам сессии предприятия региона получили пошаговый алгоритм:

  • увеличения размера прибыли без увеличения налоговой нагрузки;
  • увеличения размера дивидендов;
  • увеличения размера собственного капитала;
  • снижения процентной ставки в банках по существующим кредитным договорам и привлечения кредитных средств на более выгодных условиях в будущем;
  • привлечения альтернативных инвестиций, в том числе через корпоративные и биржевые облигации;
  • внесения в качестве взноса в уставной капитал объектов нематериальных активов в качестве первого взноса.

Для участников мероприятия были разработаны модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. По итогам стратегической сессии составлены методические рекомендации для компаний и предприятий-участников. Участники совместно с экспертами-модераторами составили перечень инструментов использования налоговых льгот и преференций предприятиями региона в 2019–2020 гг. и разработали проект дорожной карты роста прибыли предприятий и валового регионального продукта Самарской области.

ТЭК&Химия №10

АПК&Пищепром №16

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30