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Здравоохранение Общество

В регионе зафиксирован первый в этом сезоне случай заболевания человека клещевым боррелиозом

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области зарегистрирован первый в этом сезоне случай заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Пострадавшим оказался 73-летний житель Красноярского района.

В то же время, в ведомстве отмечают, что обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. За неделю наблюдения с 10 по 16 июня случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, а так же моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

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