СК РФ отменил отказ в возбуждении уголовного дела в отношении ПСК "Волга"

Следственный комитет РФ отменил ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК "Волга". Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, ранее активисты ОНФ заявили, что обнаружили имитацию конкуренции и участие аффилированных фирм в торгах на дорогостоящие контракты на ремонт объектов культуры, спорта, памятников архитектуры, а также дорог и мостов. Под подозрение попало и ООО "ПСК "Волга", которое считают близким Госдумы РФ Евгению Серперу.

Летом 2017 г. ФАС сообщала о картельном сговоре на торгах (восемь аукционов на сумму 101 млн руб.) в сфере строительства в Самарской и Ульяновской областях. По версии ведомства, с 4 марта 2014 г. ООО "Автодорстрой", ООО ПСК "Волга", ООО "Автодоринжиниринг", ООО "Строймонтажкомплект" заключили антиконкурентное соглашение, которому они следовали до 23 декабря 2016 года.

СУ СК РФ по Самарской области занималось проверкой информации о картельном сговоре. 25 октября ведомство вынесло отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.