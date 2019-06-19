Губернатор принял участие в III Форуме социальных инноваций регионов

В среду, 19 июня, в Москве на ВДНХ стартовал III форум социальных инноваций регионов. Участие в мероприятии приняла делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

Первый ФСИР прошел в 2015 году в Омске. Он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединил участников из 75 регионов России — представителей органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур.

Второй форум провели в 2017 году в подмосковном Красногорске. Темой форума стали новые возможности развития регионов благодаря внедрению социальных инноваций. Он объединил уже более 2 тыс. участников из 85 субъектов России.

Темой третьего форума, стартовавшего в Москве 19 июня, стала роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Обсудить это направление приехали более 3 тыс. человек. Сегодня это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем, презентации передовых технологий инновационного развития соцсферы и лучших практик субъектов РФ.

Дискуссии будут проходить в течение 3 дней в открытом режиме на нескольких площадках ВДНХ, названных в честь российских рек. Это площадки "Енисей", "Дон", "Волга", "Амур", "Печора", "Ока", "Обь", "Лена", "Кама" и "Москва". Работа форума началась с пленарного заседания "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов" в зале "Москва".

В ходе пленарного заседания опыт внедрения инновационных подходов в соцсфере представили главы федеральных министерств, а также наиболее успешные в этой работе субъекты страны: Москва, Московская и Самарская область.

Выступая на пленарном заседании, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в работу по реализации национальных проектов необходимо вовлекать все стороны — общество, государство, бизнес. Самарская область — один из 6 регионов-лидеров в области реализации социальных проектов на условиях ГЧП.

"Экосистему государственно-частного партнерства, которая есть в Самарской области и многих других регионах, нужно поддерживать и в дальнейшем", — подчеркнул в своем выступлении на пленарном заседании глава региона.

Только за прошедший год благодаря эффективному использованию механизма ГЧП в регионе был введён целый ряд важнейших объектов, в том числе, ПЭТ-центр ядерной медицины в Самаре. В него было вложено 420 млн руб. частных инвестиций. Аналогичный центр открыли в конце 2017 г. в Тольятти. В рамках ГЧП реализован диализный центр в Самаре стоимостью 350 млн рублей. Он стал третьим подобным учреждением в регионе и полностью закрыл проблему оказания услуг почечной терапии в Самарско-Тольяттинской агломерации. Это и целый ряд других объектов здравоохранения: диагностический центр, больница восстановительного лечения.

Всего же на данный момент в работе правительства области находится 81 проект, реализация которых предполагается с использованием механизма ГЧП. Из них на стадии реализации 44 проекта с общим объемом инвестиций 14,55 млрд рублей. Уже введены в эксплуатацию 13 объектов, создано 1275 рабочих мест.

Дмитрий Азаров предложил включить в резолюцию форума предложение о том, чтобы средства, выделяемые в рамках национальных проектов, можно было использовать как элемент государственно-частного партнерства. Это позволит привлечь к ним частный бизнес, а, значит, быстрее решать социальные проблемы людей.

В ходе пленарного заседания в поддержку развития механизма ГЧП высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что создание прозрачных и понятных механизмов предоставления на эти проекты государственных средств "безусловно помогло бы укрепить диалог между государством и бизнесом и способствовало вложению частных инвестиций в социальную сферу".

Выступая на пленарном заседании, глава региона рассказал и о роли нацпроектов в повышении качества жизни граждан.

"Для простого человека цель национальных проектов в том, чтобы человек жил долго и счастливо. Это достаточно просто звучит, но это тяжело сделать. И для того, чтобы нам двигаться к этим национальным целям, к их достижению опережающими темпами, нужно вовлекать в эту работу все общество, каждого гражданина. Чтобы нацпроекты стали буквально национальной идеей", — сказал Дмитрий Азаров.

Качество жизни — это, прежде всего, здоровье каждого гражданина. Поэтому в Самарской области на новый уровень выводится борьба с главными угрозами здоровью: с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

В рамках нацпроекта в Тольятти и Сызрани будут созданы новые сосудистые центры, по всему региону идет переоснащение существующих центров. Впервые специализированная, высокотехнологичная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по всей области станет доступной в пределах так называемого "золотого часа".

В регионе внедряются новые скрининги выявления жизнеугрожающих состояний. По расчетам правительства области, только эта технология позволит сохранить тысячи жизней ежегодно. В Тольятти будет строиться новый онкологический центр, в области планируется открыть 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи. Это ближайшие перспективы, но комплексная программа борьбы с опасными заболеваниями уже работает и дает результат: в 1 квартале 2019 г. смертность в регионе снизилась на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А это — 827 спасенных жизней.

"Синергию нацпроектов мы видим и в том, что здоровье и качество жизни людей улучшается благодаря другим направлениям", — отметил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров привел пример того, как реализация нацпроектов в комплексе влияет на качество жизни людей. Так, в рамках реконструкции дорожной сети в соответствии с нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области заметно улучшили показатели по травматизму. Например, за год после реконструкции Волжского шоссе, на котором ежегодно гибло 8-10 человек, в Самаре на порядок снизилась статистика ДТП, и никто не погиб.

Большое значение для внедрения передовых разработок в соцсфере имеет создание в регионе Научно-образовательного центра. Стратегическим партнером НОЦ уже выступила ГК "Ростех".

"Здесь, на площадке профессиональной, заинтересованной, вырабатываются оптимальные, эффективные решения развития социальной сферы в разных направлениях: образование, здравоохранение, соцзащита, физкультура, спорт и другие. При этом мы рады делиться и опытом Самарской области", — заключил Дмитрий Азаров.

Лучшие социальные практики регионов в течение трех дней будут представлены в выставочном зале форума. С проектами Самарской области гости мероприятия могут ознакомиться на секциях: "Моя работа", "Здравоохранение", "Парк Долголетия" и "Город образования".