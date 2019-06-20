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Происшествия

В Самаре расследуют смерть экс-супругов, найденных в Mitsubishi на Смышляевском шоссе

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре правоохранители расследуют смерть двух человек. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

Ночью на 4 июня сотрудники ГИБДД обнаружили на Смышляевском шоссе Mitsubishi ASX, в котором находились 57-летние бывшие супруги Ирина и Александр Крокосенко. Мужчина был мертв, а женщина тяжело ранена. Позже она скончалась в больнице.

Предположительно, мужчина покончил с собой, застрелившись из карабина "Соболь". На переднем пассажирском сиденье была его бывшая жена с огнестрельным ранением живота.

В связи с произошедшим правоохранители начали проверку. По одной из версий, Крокосенко мог выстрелить в женщину, а потом застрелиться сам.

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