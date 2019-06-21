"Самарский психоневрологический диспансер" присоединили к областной психиатрической больнице

"Самарский психоневрологический диспансер" вошел в состав "Самарской областной клинической психиатрической больницы". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Как уточняется в документе, основные цели деятельности ГБУЗ "СОКПБ" сохраняются без изменения. Сотрудники присоединяемого психоневрологического диспансера войдут в штат психиатрической больницы, за исключением главного врача, главного бухгалтера, прочего персонала, вакантных ставок, а также ставок медицинского персонала с дублирующими функциями.