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Здравоохранение Общество

"Самарский психоневрологический диспансер" присоединили к областной психиатрической больнице

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самарский психоневрологический диспансер" вошел в состав "Самарской областной клинической психиатрической больницы". Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Как уточняется в документе, основные цели деятельности ГБУЗ "СОКПБ" сохраняются без изменения. Сотрудники присоединяемого психоневрологического диспансера войдут в штат психиатрической больницы, за исключением главного врача, главного бухгалтера, прочего персонала, вакантных ставок, а также ставок медицинского персонала с дублирующими функциями.

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