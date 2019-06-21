"Ренессанс Самара отель лизинг" возглавила Наталия Горкина

Новым генеральным директором оператора отеля "Ренессанс Самара отель лизинг" стала Наталия Горкина, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, ранее она работала в самарском "Лотте". До Горкиной пост руководителя в "Ренессансе" занимала Карине Акобян