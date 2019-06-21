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Экономика и бизнес

"Ренессанс Самара отель лизинг" возглавила Наталия Горкина

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новым генеральным директором оператора отеля "Ренессанс Самара отель лизинг" стала Наталия Горкина, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, ранее она работала в самарском "Лотте". До Горкиной пост руководителя в "Ренессансе" занимала Карине Акобян

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