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"Виктор и Ко" вновь пытается легализовать пристрой к ТЦ "Мега сити"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Одноименный оператор торгового центра "Мега сити" корпорации "Виктор и Ко" в судебном порядке пытается легализовать пристрой ТЦ, где располагаются кинотеатр и аптека, пишет "КоммерсантЪ".

Ранее оператор ТЦ уже подавал аналогичные иски, но потом требовал вернуть их. Причины не раскрываются. В прошлом году областное министерство имущественных отношений потребовало с компании 1,3 млн руб. неосновательного обогащения за пользование спорным земельным участком, но через месяц производство по делу прекратили, так как деньги были выплачены.

Как отмечают юристы, шансы получить право собственности у истца есть, но если "Мега сити" проиграет дело, может зайти речь о сносе постройки.

ГК "Виктор и Ко" на запросы СМИ не отвечает.

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