В пос. Управленческий горело 200 кв. м мусора

В субботу, 22 июня, в пос. Управленческий в Самаре пожарные тушили горящий мусор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание началось около 17:08 на ул. Крайней и охватило 200 кв. м.
В 17:28 пожар ликвидировали.
В субботу, 22 июня, в пос. Управленческий в Самаре пожарные тушили горящий мусор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание началось около 17:08 на ул. Крайней и охватило 200 кв. м.
В 17:28 пожар ликвидировали.
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