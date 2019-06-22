В пос. Управленческий горело 200 кв. м мусора

В субботу, 22 июня, в пос. Управленческий в Самаре пожарные тушили горящий мусор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 17:08 на ул. Крайней и охватило 200 кв. м. В 17:28 пожар ликвидировали.