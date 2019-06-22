16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары ночью загорелся отселенный двухэтажный дом Под Сызранью на ходу загорелся трактор Крупный пожар в лесу у Курумоча ликвидировали В Тольятти сгорел ангар на Южном шоссе При тушении пожара на Заводском шоссе обнаружено тело мужчины

Пожары Происшествия

В пос. Управленческий горело 200 кв. м мусора

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

В субботу, 22 июня, в пос. Управленческий в Самаре пожарные тушили горящий мусор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 17:08 на ул. Крайней и охватило 200 кв. м.

В 17:28 пожар ликвидировали.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30