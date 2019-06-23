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Пожары Происшествия

В Шигонах сгорел гостевой дом "Лесная сказка"

ШИГОНЫ. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 22 июня, в Шигонах произошел пожар, в результате которого сгорел гостевой дом "Лесная сказка", сообщает syzran-small.ru.

По  информации издания, в этот вечер в комплексе проходил юбилей. В 21:17 погас свет, в зал забежали парни, которые закричали, чтобы все двигались на выход. Сначала гости праздника и ведущие подумали, что это шутка, но потом почувствовали запах гари. Они выбежали на улицу. Хозяева и организаторы мероприятия начали спасать имущество и оборудование, личные вещи, им начали активно помогать гости.

К моменту приезда пожарных строения горели уже вовсю. Площадь возгорания оценили в 450 кв. м, огонь уничтожил почти весь дом за исключением двух комнат.

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