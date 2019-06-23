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В Чапаевске под колесами грузового поезда погибла женщина

ЧАПАЕВСК. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 июня, в Куйбышевскую транспортную прокуратуру поступила информация о смертельном травмировании грузовым поездом № 2075 женщины на 3-м пикете на 1054 км КбшЖД, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

На место происшествия выезжали: помощник Куйбышевского транспортного прокурора, старший следователь Самарского СОТ ПСУТ СК РФ, Следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции на станции Чапаевск Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Прибывшими правоохранителями установлено, что поездом смертельно травмирована 58-летняя женщина проживавшая в Чапаевске.

"Предварительная причина травмирования — переход железнодорожных путей перед приближающимся железнодорожным подвижным составом, — пояснила Кристина Кулик. — Установлено, что смертельное травмирование произошло на регулируемом железнодорожном переезде в черте города Чапаевск. Ограждение вдоль железнодорожного полотна отсутствует".

В вязи со случившимся Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства.

Гид потребителя

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