Самолет рейса Анапа - Уфа аварийно сел в Самаре

В понедельник, 24 июня, в 2:10 в аэропорту Курумоч произошла вынужденная посадка рейса № 391 авиакомпании "Ютейр", летевшего по маршруту "Уфа-Анапа", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

По данным представителя прокуратуры, на борту воздушного судна находилось 98 пассажиров, из них 30 детей.

Причиной вынужденной посадки самолета называют срабатывание сигнализации о разгерметизации салона воздушного судна.

Как сообщила Ольга Фроловская, пассажиры данного рейса вылетели в пункт назначения 24 июня в 6:10 альтернативным рейсом. Задержка авиарейса составила четыре часа 30 минут.

"Нарушения требований пункта 99 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" утвержденных приказом Минтранса РФ № 82 от 28.06.2007 отсутствуют, жалоб не поступало, пояснила Ольга Фроловская. — По указанному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов".