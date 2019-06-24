16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на Волжском проспекте насмерть сбили косулю В Сызранском районе водитель без прав насмерть сбил пешехода В Сызрани погиб водитель опрокинувшегося на обочине Infiniti К проверке по факту столкновения катера и лодки на Волге подключились следователи СК РФ В Самаре при столкновении с кроссовером пострадал мотоциклист

Происшествия

Водитель "Нивы" с двумя людьми в багажнике попался ГИБДД

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати

В Волжском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с людьми в багажнике. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

На 28 км самарской обводной дороги правоохранители остановили "Ниву". В салоне автомобиля помимо водителя были еще пять пассажиров. Двое из них — в багажнике.

Полицейские составили три административных материала на водителя: за перевозку непристегнутых пассажиров (ст. 12.6 КоАП РФ), за нарушение правил перевозки людей (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ) и за отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

Кроме того, материалы составили и на пассажиров за нарушение ПДД (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ предусмотрен административный штраф 500 рублей).

Сотрудники автоинспекции напоминают, что такое способ перевозки пассажиров очень опасен и может повлечь тяжкие последствия как для водителя, так и для пассажиров.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30