Водитель "Нивы" с двумя людьми в багажнике попался ГИБДД

В Волжском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с людьми в багажнике. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На 28 км самарской обводной дороги правоохранители остановили "Ниву". В салоне автомобиля помимо водителя были еще пять пассажиров. Двое из них — в багажнике.

Полицейские составили три административных материала на водителя: за перевозку непристегнутых пассажиров (ст. 12.6 КоАП РФ), за нарушение правил перевозки людей (ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ) и за отсутствие страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

Кроме того, материалы составили и на пассажиров за нарушение ПДД (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ предусмотрен административный штраф 500 рублей).

Сотрудники автоинспекции напоминают, что такое способ перевозки пассажиров очень опасен и может повлечь тяжкие последствия как для водителя, так и для пассажиров.